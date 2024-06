Agentes encontraram droga escondida em embalagem de cacau em pó - Divulgação

Agentes encontraram droga escondida em embalagem de cacau em póDivulgação

Publicado 15/06/2024 12:12

Rio - A Receita Federal apreendeu, na noite desta sexta-feira (14) 7 kg de cocaína com um passageiro paraguaio no Aeroporto do Galeão em voo com conexão em Paris e destino final em Barcelona. A droga foi avaliada em 70 mil dólares, o equivalente a R$ 376 mil. O homem, não identificado, foi preso.

Após seleção por análise de risco feita em conjunto com representante da aduana de Bruxelas, a bagagem do homem foi inspecionada no aparelho de raio-x e os agentes encontraram conteúdo suspeito em seu interior.



O passageiro de 21 anos foi chamado para abrir a mala, onde foram encontradas embalagens que diziam conter cacau em pó. O conteúdo, no entanto, era muito escuro e tinha cheiro de produtos químicos. Após teste, os fiscais descobriram se tratar de cocaína.



A Polícia Federal atuou em conjunto com a Receita Federal para verificar a bagagem e narcoteste, e conduziu o passageiro à delegacia da corporação.