Corredores do BRT terão circulação 24h - Arquivo/Agência O Dia

Corredores do BRT terão circulação 24hArquivo/Agência O Dia

Publicado 17/06/2024 08:25 | Atualizado 17/06/2024 08:35

Rio - O prefeito Eduardo Paes anunciou por meio de redes sociais que o BRT terá circulação 24h a partir do próximo sábado (22). Os corredores Transcarioca, Transoeste, Transbrasil e Transolímpica terão estações funcionando ininterruptamente durante a madrugada com intervalos máximos de 30 minutos. Confira abaixo quais serão as estações e linhas 24h.

Transcarioca: Lourenço Jorge, Via Parque, Rio 2, Curicica, Praça do Bandolim, Vila Sapê, Merck, Taquara, Tanque, Ipase, Praça Seca, Campinho, Madureira-Manaceia, Mercadão, Vaz Lobo, Vicente de Carvalho, Praça do Carmo, Pastor José Santos, Penha, Olaria, Santa Luzia, Terminal Fundão, Galeão II. Linha 38 - Alvorada X Galeão (Parador). Haverá novo itinerário entre 0h e 4h com paradas nas estações Morro do Outeiro e Asa Branca do corredor transolímpico.

Transoeste: Terminal Jardim Oceânico, Bosque Marapendi, Afrânio Costa, Parque das Rosas, Barra Shopping, Terminal Alvorada, Novo Leblon, Riomar, Pontões/Barra Sul, Salvador Allende, Gláucio Gil, Guiomar Novaes, Recreio Shopping, Pontal, Ilha de Guaratiba, Mato Alto, Magarça, Pingo D'água, Santa Veridiana, Gastão Rangel, Santa Cruz, Cesarão I, Cesarão III, Cesarinho, Santa Eugênia, Vilar Carioca, São Jorge, Pina Rangel, Pref. Alim Pedro, Campo Grande. Linhas: 11 Parador - Alvorada x Santa Cruz, 17 Parador - Terminal Campo Grande x Santa Cruz e 22 Parador - Terminal Alvorada x Terminal Jardim Oceânico.

Transbrasil: Linha 60 Parador - Terminal Gentileza x Terminal Deodoro e Linha 80 Parador - Terminal Gentileza x Penha.

Transolímpica: Magalhães Bastos, Marechal Fontenelle, Boiúna, Colônia, Leila Diniz, Asa Branca, Morro do Outeiro, Riocentro, Ilha Pura, Tapebuias, Terminal Recreio. Linha 51 Parador - Terminal Recreio x Terminal Deodoro.