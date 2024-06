Marcelo Ressol, conhecido como Shell, morreu nesta segunda (17) - Reprodução

Marcelo Ressol, conhecido como Shell, morreu nesta segunda (17)Reprodução

Publicado 18/06/2024 14:18 | Atualizado 18/06/2024 14:26

Rio - A mulher de Marcelo Ressol, de 60 anos , usou as redes sociais para fazer uma homenagem a seu marido, que morreu após ser baleado durante uma operação da Polícia Militar na tarde desta segunda-feira (17), no Engenho da Rainha, na Zona Norte do Rio.

"Eu te amo meu amor, sempre vou te amar, está muito difícil mas te prometo que vou cuidar dos nossos filhos de patas com todo amor e carinho", publicou Jane Pereira no início de seu relato.

Marcelo encontrava-se na frente de uma casa quando foi baleado. De acordo com moradores da comunidade, o homem, conhecido como Shell, era dono de um bar na comunidade e estava sempre muito alegre.

Abalada, Jane publicou, junto de um vídeo com seu marido, que a morte deixou um "vazio profundo".

"Está um vazio profundo na minha alma! De verdade, nem sei como aguentar ficar sem você! Te amo muito para sempre! Tiraram você de mim", lamentou.

Ainda não há informações sobre o velório de Marcelo.

O crime

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 3º BPM (Méier) realizavam uma operação em uma comunidade do bairro quando foram alvos de ataque a tiros em diversos pontos da região, o que gerou confrontos.

Ainda segundo a PM, uma equipe localizou o homem ferido na Rua Afonso de Albuquerque. Um vídeo mostra dois policiais tentando colocar a vítima dentro de uma viatura. A corporação informou que Marcelo chegou a ser socorrido e levado ao Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, mas não resistiu. Contudo, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) destacou que ele já chegou em óbito na unidade.

O comando do 3º BPM instaurou um Inquérito Policial Militar para apurar as circunstâncias da ação. As câmeras operacionais portáteis que os agentes utilizavam em seus uniformes já foram recolhidas.

O caso foi registrado na Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).

Protesto após a morte

Devido à morte, moradores realizaram um protesto na Avenida Martin Luther King Jr. nesta noite. Objetos em chamas foram utilizados para chamar atenção durante a manifestação.

"Revolta é o que todos sentem, o Shell era trabalhador e morador. Todos os vídeos que postam dele é ele dançando e se divertindo", comentou um morador da região.