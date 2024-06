Santuário do Cristo Redentor vai arrecadar agasalhos para doações - Divulgação / Santuário Cristo Redentor

Publicado 20/06/2024 13:21

Rio - Em decorrência da chegada do inverno nesta quinta-feira (20), o Santuário Arquidiocesano Cristo Redentor vai promover uma campanha de arrecadação de agasalhos para pessoas em situação de vulnerabilidade social, que poderão ser doados em pontos da Zona Sul, Centro e Zona Oeste a partir desta sexta (21) até o dia 31 de agosto.

Na Zona Sul, os pontos de coleta de roupas de frio e cobertores são: a sede do Santuário, na Estrada Redentor, s/n, no Alto da Boa Vista; o Festival de Inverno Rio, que acontece em julho na Marina da Glória; a Loja O Sol Artesanato, na Rua do Corcovado, 213, no Jardim Botânico; o Trem do Corcovado, na Rua Cosme Velho, 513; a Paróquia São José da Lagoa, na Avenida Borges de Medeiros, 2735; a sede do RioSolidario, na Travessa Euricles de Matos, 17, em Laranjeiras.

Já no Centro, os itens podem ser doados na Escola da Magistratura, na Rua Dom Manuel, 25, e na Fundação Biblioteca Nacional, na Avenida Rio Branco, 219. Por fim, na Zona Oeste, os agasalhos estarão sendo coletados no Quiosque do Cristo Redentor, na Praia do Guido, entre os postos 11 e 12 do Recreio dos Bandeirantes.

Em 2023, segundo o Santuário, foram arrecadadas 5 toneladas de agasalhos e cerca de 1000 cobertores. "Para este ano, a meta é dobrar este número no período de temperaturas baixas", ressalta a instituição.

A iniciativa será lançada em cerimônia no alto do Morro do Corcovado, às 19h30 desta quinta, e o Cristo Redentor será iluminado em homenagem. A campanha é realizada em parceria com órgãos públicos e tem a atriz e influenciadora Rafa Kalimann como uma das apoiadoras.