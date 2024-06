Pai de santo foi preso nesta quarta-feira (19) por policias da 48ª DP (Seropédica) - Reprodução/Google Maps

Publicado 20/06/2024 14:58 | Atualizado 20/06/2024 15:17

Rio - A Polícia Civil prendeu, nesta quarta-feira (19), um pai de santo suspeito de abusar sexualmente um adolescente dentro do terreiro, em Seropédica, na Baixada Fluminense. O investigado foi localizado por policiais da 48ª DP (Seropédica), com o apoio da 50ª DP (Itaguaí), na comunidade do Carvão, em Itaguaí.



De acordo com a investigação da 48ª DP, o pai de santo teria abusado sexualmente de um adolescente de 16 anos, filho de uma frequentadora do terreiro do suspeito. O caso aconteceu em abril deste ano, no período da madrugada, após mãe e filho terem passado a noite no terreiro. Na ocasião, a mãe do jovem procurou a delegacia para denunciar o crime.



Na terça-feira (18), policiais civis tentaram cumprir um mandado de prisão preventiva em aberto contra o pai de santo, mas ele conseguiu fugir. Após troca de informações com o setor de inteligência da PM, e com o apoio da 50ª DP, o suspeito foi encontrado dentro de uma casa em Itaguaí, na companhia de seu namorado. O suspeito foi preso e está à disposição da Justiça.