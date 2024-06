Fuzis e drogas foram apreendidos em operação no Complexo da Pedreira - Reprodução / @pmerj

Fuzis e drogas foram apreendidos em operação no Complexo da PedreiraReprodução / @pmerj

Publicado 24/06/2024 13:54 | Atualizado 24/06/2024 16:09

Rio - A Polícia Militar realizou uma operação no Complexo da Pedreira, na Zona Norte do Rio, nesta segunda-feira (24). Ao todo, dois homens foram presos na ação, que teve armas e drogas apreendidas. Outras regiões também receberam operação da PM.



Na comunidade da Quitanda, que faz parte da Pedreira, agentes do 41º BPM (Irajá), com apoio de militares do 9º BPM (Rocha Miranda), destruíram uma "seteira" - estrutura usada por criminosos para apoiar armas e atirar - no local conhecido como Rampa 14.

Dois homens foram detidos em flagrante com dois fuzis. Diversas drogas também foram recolhidas. Os detidos e os materiais apreendidos foram encaminhados à 39ª DP (Pavuna), onde a ocorrência foi registrada. A quantidade dos entorpecentes não foi divulgada.

A Secretaria Municipal de Saúde informou que, devido a operação, o Centro Municipal de Saúde (CMS) Portus e Quitanda e o CMS Sylvio Frederico Brauner suspenderam as atividades externas, como visitas domiciliares.

No entanto, o atendimento dentro das unidades aconteceram normalmente. Os hospitais estaduais não tiveram os serviços afetados, de acordo com a Secretaria de Estado de Saúde.

Operação na Zona Oeste

As comunidades Cesar Maia, Coroado e Fontela, na Zona Oeste, também foram alvos de ações da Polícia Militar nesta segunda-feira (24). De acordo com a corporação, policiais do 31º BPM (Recreio dos Bandeirantes) prenderam um criminoso em flagrante por portar uma pistola.

O bandido e a arma apreendia foram levados para a 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes), que registrou a ocorrência.

Por conta da ação, a Clínica da Família Maury Alves Pinho não realizou atividades externas nesta segunda, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde. Os atendimentos dentro da unidade, entretanto, funcionaram normalmente. As unidades da rede estadual segue os atendimentos.