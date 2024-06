Trens de ramal Santa Cruz com destino à Central operam apenas como paradores - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 25/06/2024 08:22

Rio - Após uma queda de energia na estação Augusto Vasconcelos, em Senador Vasconcelos, na Zona Oeste, os trens do ramal Santa Cruz com destino à Central do Brasil estão operando apenas como paradores, na manhã desta terça-feira (25).



Segundo relatos nas redes sociais, uma composição teria parado e desligado na estação. "Luzes e ar desligado, porta fechada, não anda" reclamou um usuário no X (antigo Twitter).