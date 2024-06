Clínica da família Helena Besserman Viana - Reprodução

Publicado 25/06/2024 09:29

Rio - Após episódios de tiroteios em Rio das Pedras, na Zona Oeste, as clínicas da família da região reduziram o horário de atendimento à população. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a medida visa proporcionar mais segurança aos funcionários e pacientes.

As unidades vinham funcionando em horário estendido, até as 20h, mas retornaram recentemente para o expediente original, até às 18h, por conta da violência que toma conta do local.

Em todo o ano de 2023, as três clínicas precisaram suspender o funcionamento 16 vezes por conta da violência. Neste ano, somente de janeiro a maio, as unidades anteciparam seu fechamento 102 vezes devido a confrontos armados na região.

"A continuidade da operação em horários de maior instabilidade no território, em geral a partir do fim da tarde, se mostrou improdutiva, já que os usuários ficam impossibilitados de se deslocar em direção à clínica", destacou a pasta, por meio de nota.

A SMS ainda ressaltou que as unidades seguem funcionando normalmente e a redução do horário não afetou os atendimentos. Para isso, os pacientes que tinham agendamentos para a faixa de horário entre às 18h e 20h estão sendo realocados.

Assassinato após discussão

No último domingo (23), o sushiman Ramon de Sousa Reis Pereira , de 26 anos, foi morto a tiros em Rio das Pedras. Ele teria se envolvido em uma briga com o suspeito antes de ter sido assassinado. Após a confusão, o criminoso teria voltado e atirado contra as costas da vítima.

O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital. A Polícia Civil informou que os agentes realizam diligências para apurar a autoria e a motivação do crime.

Cenário de violência

Moradores de Rio das Pedras iniciaram esta semana presenciando um intenso tiroteio entre criminosos de facções rivais durante a madrugada de segunda-feira (24).

A guerra entre milicianos e traficantes causou momentos de tensão também no início da manhã. A região sofre com uma rotina de violência há mais de um ano, por conta da disputa de grupos rivais pelo controle do território.

Segundo informações nas redes sociais, o tiroteio entre os bandidos teve início por volta das 3h e se estendeu até perto das 6h. Além dos tiros, moradores afirmam que ocorreram explosões e fogos foram estourados no confronto.