Ação cumpre mandado de busca e apreensão em Cabo Frio, na Região dos Lagos - Divulgação/Polícia Federal

Ação cumpre mandado de busca e apreensão em Cabo Frio, na Região dos LagosDivulgação/Polícia Federal

Publicado 25/06/2024 09:31

Rio - A operação Última Chamada mira, nesta terça-feira (25), um casal que fraudou uma conta em uma plataforma do Governo Federal, para receber a restituição do imposto de renda de outra pessoa. Agentes da Polícia Federal cumprem um mandado de busca e apreensão na casa do homem e da mulher, que são operadores de terlemarketing, em Cabo Frio, na Região dos Lagos. Eles vão responder por furto mediante fraude.

As investigações tiveram início em meados de 2023, quando uma pessoa procurou a Polícia Federal para denunciar que uma quantia referente à sua restituição do imposto de renda de 2022 havia sido roubada. Os valores foram pagos para um desconhecido, que usou o CPF da vítima para receber o dinheiro por meio de PIX, em uma conta bancária que também não era dela.

Segundo a vítima, seu nome foi registrado uma conta na plataforma do Governo Federal (Gov.br) e no cadastro havia dados de telefone e e-mail desconhecidos, mas o perfil nunca tinha sido acessado por ela. Com as informações, os investigados alteraram a forma de pagamento da restituição, a partir de um cadastro PIX no CPF dela, por meio de outra conta fraudulenta, criada no aplicativo de um programa de fidelidade de uma empresa brasileira de postos de combustíveis. Aos agentes, ela esclareceu que não tinha nenhum PIX registrado em seu nome ou conta no programa de fidelidade.

Os agentes acreditam que o crime pode ter sido facilitado porque os dois investigados são operadores de telemarketing e têm acesso a bancos de dados de operadoras e instituições em geral. As investigações ainda apontam que outras pessoas podem ter sido prejudicadas, já que há indícios da prática de outras fraudes por parte do casal. A PF vai continuar apurando o caso, para identificar mais envolvidos no crime e outras possíveis ações dos acusados.