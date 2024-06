Os militares encontraram três veículos que constavam como roubados no local - Reprodução

Publicado 25/06/2024 18:02 | Atualizado 25/06/2024 18:53

Duque de Caxias - Quatro suspeitos foram presos em uma oficina clandestina usada para desmanche de veículos roubados nesta terça-feira (25), em Pilar, Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Entre os detidos está o dono do local.

Agentes do 15º BPM (Duque de Caxias) foram acionados para o caso após uma denúncia anônima. O caso aconteceu na Rua Cinco de Julho. No local, os militares encontraram três veículos que constavam como roubados.

Além do responsável pelo galpão, outros três funcionários também foram detidos. A ocorrência foi registrada na 60ª DP (Duque de Caxias). A Polícia Civil informou que, na delegacia, um homem ficou preso, após o flagrante por receptação qualificada e por manter em depósito, no exercício de atividade comercial, veículo com sinal identificador adulterado. A perícia foi solicitada para o local e uma investigação está em andamento para apurar todos os fatos.