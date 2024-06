Caso está sendo investigado pela 35ª DP (Campo Grande) - Divulgação / Polícia Civil

Caso está sendo investigado pela 35ª DP (Campo Grande) Divulgação / Polícia Civil

Publicado 25/06/2024 18:09 | Atualizado 25/06/2024 19:44

Rio - A Polícia Civil investiga um ataque a tiros a um casal em Campo Grande, na Zona Oeste, na madrugada de domingo (23). Marlon Douglas, de 26 anos, e Ruan Vicente, de 25, teriam sofrido xingamentos homofóbicos por parte do agressor antes e durante os disparos.

Após uma discussão, os dois conseguiram correr para dentro do portão de um condomínio. Entretanto, o suspeito seguiu atirando mais seis vezes em direção ao casal. Nenhum dos dois foi atingido.

A Polícia Militar informou que agentes do 40º BPM (Campo Grande) foram acionados para a ocorrência de tentativa de homicídio, mas o atirador fugiu antes da chegada dos equipes. Os PMs chegaram ir no endereço indicado como residência do suspeito, mas ninguém foi encontrado. Com isso, as vítimas foram encaminhadas à delegacia para registrar o caso.

Em nota, a 35ª DP (Campo Grande) informou que as investigações estão em andamento para identificar autor do ataque e esclarecer o caso.