Juninho Varão atua em bairros de Nova Iguaçu, na Baixada - Divulgação

Publicado 27/06/2024 07:54

Rio - A Polícia Civil e o Ministério Público realizam uma operação, nesta quinta-feira (27), contra a milícia chefiada por Gilson Ingrácio de Souza Júnior, o Juninho Varão. O grupo conhecido como “Bonde do Varão” atua em bairros de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Ao todo, os agentes buscam cumprir 19 mandados de busca e apreensão.



Segundo o MPRJ, a organização é acusada de praticar diversos crimes, incluindo extorsão de comerciantes e moradores, exploração de serviços de gás, água e internet, comercialização de gelo, agiotagem, operação de vans, cobrança de taxas condominiais e gestão de aterros clandestinos.



Os mandados foram expedidos pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Organização Criminosa e estão sendo cumpridos em Queimados e Nova Iguaçu. Um dos endereços de busca e apreensão é a sede de uma empresa que atua no setor de serviços de comunicação multimídia e é suspeita de ser utilizada para lavagem de dinheiro das atividades da organização criminosa.



Quem é Juninho Varão?



Juninho Varão era considerado um dos homens fortes de Danilo Dias Lima, o Tandera, mas após um golpe, passou a controlar a milícia que atua em bairros como Cabuçu, Palhada, Valverde e Grão Pará, em Nova Iguaçu. No município, ele disputa o controle de territórios com o grupo de Luís Antônio Braga, o Zinho, que está preso desde dezembro do ano passado após se entregar à Polícia Federal.



Segundo investigações, ele mantinha uma aliança com Tauã Oliveira, o Tubarão, morto em fevereiro deste ano, e por isso é um dos nomes investigados como sucessor do miliciano.