Muhcab reabre ao público neste sábado após reforma - Reprodução/ Redes sociais

Muhcab reabre ao público neste sábado após reformaReprodução/ Redes sociais

Publicado 28/06/2024 13:37 | Atualizado 28/06/2024 15:15

Rio - O Museu da História e da Cultura Afro-Brasileira (Muhcab), na Gamboa, Região Portuária do Rio, reabre ao público neste sábado (29), depois de seis meses em obras. O equipamento foi reformado, modernizado e requalificado. Para celebrar a retomada, o espaço receberá um show da cantora maranhense Rita Benneditto, roda de samba, feijoada e um bate-papo com a escritora Conceição Evaristo. O museu preparou um mês inteiro de programação. Confira a agenda completa no final deste texto.

Muhcab vai voltar a funcionar de terça a domingo Divulgação / João Victor Ramirez

A festa vai acontecer na parte externa do museu, na Praça das Yabás. As atrações estão previstas para as 15h. Na nova Biblioteca Municipal José Bonifácio, a escritora Conceição Evaristo vai participar de um bate-papo sobre seu último livro: "Macabéa: Flor de Mulungu".

O espaço terá foco em literatura negra, são cerca de dois mil livros, incluindo os voltados para o público infantil. O VLT Carioca passa em frente ao equipamento cultural da Rua Pedro Ernesto, 80.

"É uma biblioteca pública que tem um viés de pesquisa sobre negritude, apesar de ter outros livros gerais por ser uma biblioteca pública e que atende a população como um todo", ressalta Aladia Araújo, gerente de Livro e Leitura na Secretaria Municipal de Cultura

O Muhcab está com espaços novos e passa a oferecer salas de ensaio, informática e leitura, um mini anfiteatro, um novo auditório, outras salas expositivas, área com miniarquibancada, jardim para atividades com crianças, além de um hall de convivência. Entre as melhorias a prefeitura destaca a reforma dos banheiros, a construção de rampas de acesso, a troca completa das instalações elétricas e, sobretudo, a requalificação de todo o acervo: cerca de 180 achados arqueológicos descobertos nas obras do Porto Maravilha, que culminaram na exposição "Achados do Valongo".



Um dos 15 pontos de memória que compõem a Pequena África, na Zona Portuária do Rio, o Muhcab foi aberto ao público em novembro de 2021 pela Prefeitura do Rio, via Secretaria Municipal de Cultura, no imóvel onde funcionou o Centro Cultural José Bonifácio, na Gamboa. Vizinho ao Cais do Valongo (Patrimônio Mundial da Unesco), o museu foi criado em 2017. O acervo guarda aproximadamente 2,5 mil itens, entre pinturas, esculturas e fotografias, além de trabalhos de artistas plásticos contemporâneos, que dialogam com o espaço.

O museu fica na Rua Pedro Ernesto 80, Gamboa. O horário de funcionamento é de terça a domingo, das 10h às 17h. A entrada é grátis e livre.



Confira exposições em cartaz



Uma das novidades é a mostra "Os Super Heróis Negros Brasileiros", com produção de Paula Ramagem, reunindo, na Sala Mestre Marçal, imagens de personagens de HQs produzidos por quadrinistas negros. O visitante poderá conhecer as publicações e assistir a palestras com criadores como Valu Vasconcelos, Ropram, Ellyan Lopes e o CEO da Editora Kimera, Vanderlei Sadrack, o Stan Lee brasileiro. Adalberto Bernardino, Erick Lustosa e Raphael Gomide assinam a curadoria.



Outra mostra, na Sala Mercedes Batista, "Canto cores e Telas: TecnoMacumba no traço de Fernando Mendonça", apresenta mais de 20 pinturas de grande porte a partir dos shows da Rita Benneditto, onde o artista fazia live painting (pinturas ao vivo) elaborando imagens relacionadas às religiões de matrizes africanas.



A exposição "Protagonismos, memória, orgulho e identidade" segue em cartaz, com obras do acervo do Muhcab, ocupando a maior parte das cinco salas. Destaque para a pintura "Persistir", do artista digital Artedeft, na qual um menino negro observa a favela.



Achados do Valongo



A exposição "Achados do Valongo" será reaberta no dia 25 de julho. A mostra reúne 180 itens como piaçavas, cerâmicas, pedras e peças em vidro que contam um pouco da história da herança africana no Rio. São achados arqueológicos do antigo Cais do Valongo, onde operou o maior mercado de escravizados do Brasil. Parte do acervo do Laboratório Aberto de Arqueologia Urbana (LAAU) da Prefeitura do Rio, a mostra ficará em cartaz no Muhcab por pelo menos um ano.



Descoberto em 2011, na fase inicial do projeto Porto Maravilha, de revitalização da região, o cais era adjacente ao mercado. Estima-se que por lá passaram 700 mil africanos escravizados, entre 1790 e 1831, oriundos principalmente de portos do atual território de Angola, mas também de Moçambique.



A escavação arqueológica de 2011 abriu um pedaço de terreno de quatro mil metros quadrados. De lá saíram centenas de artefatos de matrizes africanas, como contas de colares, búzios, brincos e pulseiras de cobre, cristais, peças de cerâmica, aneis de piaçava, figas, cachimbos de barro, materiais de cobre, âmbar, corais e miniaturas de uso ritual.



Confira a programação para mês de reabertura

29/06

15h - Reabertura do museu com a Roda de Samba Terreiro de Crioulo e Pocket Show Acústico de Rita Benneditto.

Reabertura da Exposição "Protagonismo: memória, orgulho e identidade".



Abertura da exposição: Cantos, cores e telas, tecnomacumba no traço de Fernando Mendonça



Abertura da exposição "Os Super Heróis Negros Brasileiros"

06/07

13h às 16h - Oficina de Bordados Feministas



16h - Espetáculo teatral "Leci Brandão, na Palma da Mão"



07/07

14h às 21h - Roda de Samba Velhos Malandros



12/07



16h às 21h - Instituto Omolara Brasil: seminário voltado para o afro-empreendedorismo e costura criativa valorizando mulheres negras que atuam na cadeia da moda no estado do Rio de Janeiro.



13/07



15h às 21h - Griôs da "MPB" - Música Preta Brasileira



14/07



14h às 21h - Nabêra

17/07

Homenagens para Homens de AXÈ: entrega de moções de aplausos, louvor e reconhecimento para os coautores do livro "Homens de Axé", da Editora Folha de Ouro.



21/07



13h às 21h - Festa da Salsa

24/07



10h - Celebração do Dia estadual do Jongo



25/07

10h às 17h - Festival D`Benguela - Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha e Dia Nacional de Tereza de Benguela

11h Reabertura da Exposição Achados do Valongo



Feira de moda, gastronomia, bar com vendas de bebidas, painéis temáticos com palestrantes, espaço literário, DJ nos intervalos, intervenções artísticas e mais.



26/07



17h às 19h - Homenagens às Mulheres Negras e celebração com a Roda de Samba Mulheres da Pequena África



27/07

9h às 12h - Festival Nacional de Umbanda



28/07

14h às 20h -Babalakina - Julho das Pretas