Arma e outros materiais da milícia foram apreendidos pela Draco em casa de NavalReprodução

Publicado 28/06/2024 15:00 | Atualizado 28/06/2024 15:07

A ação realizada pela Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) e pela Subsecretaria de Inteligência (Ssinte) tinha como objetivo prender Naval. Durante as buscas pela Zona Oeste, o miliciano não foi encontrado. No entanto, os agentes conseguiram apreender materiais da milícia em uma residência na comunidade Vilar Carioca.

As investigações seguem em andamento com o objetivo de identificar e responsabilizar outros membros do grupo que atuam na região.



Sucessor da milícia

O apelido de Paulo David tem relação com seu passado como fuzileiro naval, pois ele ingressou na Marinha em 2012. Apesar disso, sua atuação na milícia é antiga, mesmo após deixar a corporação. Investigações indicam que ele domina as comunidades do Barbante, Vilar Carioca, Antares e Rola, consideradas estratégicas para a milícia da Zona Oeste.

De acordo com a denúncia do MPRJ, Paulo foi um dos autores da execução de Jerominho e de seu cunhado, Maurício Raul Atallah, em plena luz do dia. Os dois foram baleados em agosto de 2022, na Estrada Guandu Sapé, em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio. O ex-vereador morreu logo após os disparos, mas Maurício passou um mês internado no Hospital Municipal Rocha Faria antes de falecer.

A execução, conforme indicado pelas investigações, foi motivada por uma suposta tentativa por parte de Jerominho de retomar o comando da milícia que atua na Zona Oeste.

De acordo com o MPRJ, o ex-vereador foi fundador da milícia privada conhecida como Liga da Justiça, responsável pela prática de homicídios e extorsões, em razão da cobrança de taxas de segurança a comerciantes e moradores da Zona Oeste, principalmente no bairro de Campo Grande.

No entanto, após perder sua liderança sobre as atividades da milícia que ajudou a criar, em razão do longo período em que esteve preso (entre os anos de 2007 e 2018), ao ter a liberdade restabelecida, traçou um plano para retomar o controle da organização criminosa, que na época do crime, estava sendo controlada por Zinho.