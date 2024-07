Bolsão d?água na Estrada Intendente Magalhães, altura da Rua Henrique de Melo, em Cascadura - Divulgação/Centro de Operações Rio

Bolsão d?água na Estrada Intendente Magalhães, altura da Rua Henrique de Melo, em Cascadura Divulgação/Centro de Operações Rio

Publicado 01/07/2024 14:33 | Atualizado 01/07/2024 17:28

Rio - Núcleos de chuva forte e moderada atingiram a Zona Norte do Rio, na tarde desta segunda-feira (1º), causando bolsões d'água nas vias da cidade. De acordo com o Centro de Operações Rio, choveu forte no Grande Méier (8,8 mm), Madureira (7,4 mm) e Piedade (7,2 mm). Também chove forte na ponte Rio-Niterói. Por isso, a Ecoponte, concessionária que administra o trecho, emitiu um aviso aos motoristas: "Mantenha a velocidade reduzida, aumente a distância do veículo à frente e evite freadas bruscas."

Houve registro de bolsões d'água na Estrada Intendente Magalhães, altura da Rua Henrique de Melo, em Cascadura; na Rua José do Patrocínio, altura da Av. Menezes Cortes, sentido Vila Isabel, no Grajaú, e na Rua Prefeito Olímpio de Melo, altura da Rua Chibata, em São Cristóvão. A ocorrência foi finalizada às 15h, mas o trânsito segue com lentidão.

Conforme o último boletim do Centro de Operações Rio, choveu de forma moderada nas seguintes regiões:

Saúde- 6,0 mm

Penha- 4,4 mm

São Cristóvão- 4,2 mm

Grande Méier- 3,2 mm

Tijuca/Muda- 3,2 mm

Santa Teresa- 3,0 mm

Tijuca- 3,0 mm

Urca-2,6 mm

Laranjeiras- 2,6 mm

Irajá-2,4 mm

Ilha do Governador- 2,2 mm

Grajaú- 1,8 mm

Jardim Botânico- 1,8 mm

Piedade- 1,4 mm

O Alerta Rio informou, às 14h30, que núcleos de chuva mais intensos que atuavam sobre a cidade do Rio se deslocaram em direção à Niterói e para o oceano. Há previsão de registro de chuva moderada com redução da intensidade na próxima hora, principalmente na Zona Norte, Centro e região de Jacarepaguá.

O primeiro dia de julho será de chuva de fraca a moderada a qualquer hora e tempo frio na cidade, conforme a previsão do tempo. Segundo o sistema Alerta Rio, nesta segunda-feira (1º), o céu pode variar entre nublado e encoberto e o dia será de vento fraco a moderado. Os termômetros podem registrar máxima de 24ºC e mínima de 15ºC e o

O primeiro dia de julho será de chuva de fraca a moderada a qualquer hora e tempo frio na cidade, conforme a previsão do tempo. Segundo o sistema Alerta Rio, nesta segunda-feira (1º), o céu pode variar entre nublado e encoberto e o dia será de vento fraco a moderado. Os termômetros podem registrar máxima de 24ºC e mínima de 15ºC e o alerta de ressaca permanece até a terça-feira (2).

Região Metropolitana também é atingida por chuva forte

Os núcleos de chuva forte também atingem as cidades da Região Metropolitana, como São Gonçalo e Niterói. A cidade de Niterói entrou em estágio de Atenção às 14h30 desta segunda-feira (1º). De acordo com o boletim da prefeitura, há possíveis impactos na cidade: alagamentos, transbordo de rios, deslizamentos isolados. Já em São Gonçalo, há possibilidade de elevação dos rios em função da chuva nas próximas horas, segundo o Alerta de Cheias do Instituto Estadual do Ambiente (INEA).

Temperaturas voltam a subir na capital

Segundo o Alerta Rio, ao longo da primeira semana do mês, as temperaturas voltam a subir e a chuva permanece somente até a terça-feira, quando há previsão de chuvisco ou chuva fraca isolada até o período da madrugada. O dia será de céu nublado a parcialmente nublado, com ventos fracos a moderados, e a máxima prevista é de 29ºC, com mínima de 16º.