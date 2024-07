Janaína da Silva Carneiro foi atacada por diversas facadas pelo ex-genro - Reprodução

Rio - A Justiça do Rio converteu em preventiva a prisão de, de 32 anos, suspeito de esfaquear e matar a ex-sogra , de 54 anos, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Na audiência de custódia, realizada na tarde desta segunda-feira (1º), a juíza Mariana Tavares Shu mencionou que "trata-se de crime gravíssimo" e que a liberdade dele poderia ser um risco à população.

Um vizinho de Janaína contou em depoimento à Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) o que ouviu e presenciou no momento do homicídio. A testemunha afirma que ouviu Janaína gritar: "Ela não está aqui, ela não está aqui" assim que Maicon Douglas invadiu a sua residência, no bairro Jardim Canaã, no último sábado (29). Segundo informações, ele procurava pela ex-mulher, filha da vítima. Logo em seguida, Janaína foi esfaqueada dezenas de vezes e morreu no local.

Ainda segundo o vizinho à Polícia Civil, Maicon pulou o muro do quintal da ex-sogra e fugiu. A testemunha contou ainda que o suspeito costumava ir à casa de Janaína e ameaçá-la de morte dizendo: "Eu vou matar todo mundo!" Maicon tinha um relacionamento conturbado com a filha da vítima e, segundo testemunhas, já havia agredido a ex-companheira.

As investigações apontam que o ataque pode ter sido motivado por ciúmes e vingança do homem contra a ex-mulher. PMs do 20º BPM (Mesquita) chegou a ser acionado para a casa da vítima, na Rua Doutor Ismar Dutra, mas já a encontrou sem vida. O corpo dela foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Nova Iguaçu. Ainda não há informações sobre o horário e local do sepultamento de Janaína.

O caso continua em investigação na DHBF.