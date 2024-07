Magno Nascimento era considerado desaparecido desde o dia 27 de junho - Reprodução

Publicado 03/07/2024 14:46 | Atualizado 03/07/2024 16:36

Segundo as investigações da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), os dois, que eram amigos de infância, passaram a última quinta-feira (27) bebendo em um bar próximo da casa dos dois, no bairro Parque Fluminense. Depois de um tempo, a vítima e o suspeito voltaram a se encontrar na residência do preso e continuaram a beber.

Os policiais da especializada identificaram que, em algum momento, Paulo cometeu o assassinato. A DHBF segue investigando a motivação do crime.

O corpo de Magno foi encontrado nesta segunda-feira (1º), cinco dias após ser dado como desaparecido por familiares. O cadáver estava dentro de uma caixa d'água, na casa do suspeito, coberto de areia, pedra e de utensílios domésticos.

Contra Paulo, foi cumprido um mandado de prisão temporária por homicídio qualificado.