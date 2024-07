Prisão foi realizada por agentes da Desarme - Divulgação PCERJ

Publicado 03/07/2024 16:23

Rio - Agentes da Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos (Desarme) prenderam, nesta terça-feira (3), um suspeito de aplicar mais de 400 golpes no estado do Rio. A ação conjunta com a Polícia Civil do Mato Grosso localizou o foragido em Cuiabá.

De acordo com as investigações, o criminoso é advogado e possui 218 anotações criminais, além de responder a 480 inquéritos policiais e ter sido condenado a 40 anos de prisão em regime fechado. Ele usava o nome de pessoas lesadas por empresas para pedir indenizações judiciais, mas as verdadeiras vítimas não tinham conhecimento dessas ações.

Os policiais estimam que, no total, as fraudes somam R$ 210 mil. Após ter tido sua prisão decretada por estelionato, o advogado fugiu para o Mato Grosso, onde continuava atuando.