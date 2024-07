Larissa Vitoria De Souza Pereira, de 18 anos, morreu na madrugada do último domingo (30) - Reprodução/Redes sociais

Larissa Vitoria De Souza Pereira, de 18 anos, morreu na madrugada do último domingo (30)Reprodução/Redes sociais

Publicado 03/07/2024 14:57 | Atualizado 03/07/2024 16:10

Rio - A Secretaria Municipal de Saúde do Rio (SMS-Rio) deu início a uma investigação para apurar a morte de Larissa Vitória de Souza Pereira, de 18 anos, após um procedimento de curetagem no Hospital Rocha Faria, em Campo Grande, na Zona Oeste. A família da jovem acusa a unidade de negligência e alega que ela teve o intestino perfurado.



Segundo a pasta, Larissa deu entrada na unidade hospitalar no dia 25 de junho e morreu no domingo passado (30). De acordo com a cunhada Michelle Oliveira, Larissa começou a perder sangue e sentir cólicas na noite do dia 25, quando foi levada para a unidade.



Os médicos identificaram que a jovem sofreu um aborto espontâneo no quarto mês de gestação e foi internada para ser submetida a uma curetagem.



"Na quarta-feira à tarde ela teve o bebê e fez a curetagem. Às 17h, ela começou a reclamar de dor intensa no abdômen. Meu irmão, que é marido dela, estava de acompanhante e pediu um exame de imagem, porque a dor não estava normal. Os médicos disseram que (a dor) era do procedimento e (poderia ser) gases", disse.