O suspeito foi preso por agentes da Deam de Nova Iguaçu, na Baixada - Reprodução

O suspeito foi preso por agentes da Deam de Nova Iguaçu, na BaixadaReprodução

Publicado 04/07/2024 08:10

Rio - A Polícia Civil prendeu, nesta quarta-feira (4), um homem que ameaçava e coagia a mulher e a sogra em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Jhony Bento Araújo, de 29 anos, que tem 21 anotações criminais, deve responder por descumprimento de medida protetiva e violência psicológica.

Segundo a delegada Mônica Areal, da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam), a mãe da vítima denunciou um possível cárcere privado, pois não conseguia falar com a filha, e disse que um vizinho ouviu gritos vindos da residência do casal. No primeiro momento, os agentes foram até o local, mas a mulher informou que estava tudo bem e que não precisava da intervenção da polícia.

Dois dias depois, a mãe novamente entrou em contato com a delegacia e contou que a filha estava sob coação, pedindo ajuda ao vizinho. Novamente, a equipe foi até o endereço e desta vez, prendeu o autor.

Dentre os diversos registros contra ele, inclusive na Deam, há crimes por divulgação de cenas de sexo sem consentimento, lesão corporal, ameaça e perseguição.

O casal viveu junto por 10 anos, mas o autor sempre foi agressivo e controlador. A vítima revelou que só disse à polícia que estava tudo bem, porque era ameaçada de morte. Além de proferir xingamentos, depois que os agentes saíram da casa pela primeira vez, o suspeito começou a ameaçar a mãe dela.

“Já havia outros registros e mesmo assim ela reatava o relacionamento a base de perseguição, ameaças e coação. As mães, ao defenderem as filhas, estão virando alvo dos agressores. Mulher, denuncie, venha até a delegacia, estamos aqui para salvar a sua vida”, disse a delegada.

Homem preso por matar ex-sogra

Ainda em Nova Iguaçu, no último dia 29, um homem foi preso por mata a ex-sogra. Maicon Douglas da Silveira Torres atacou Janaína da Silva Carneiro, de 54 anos, a facadas dentro da casa dela, no bairro Jardim Canaã.

As investigações acreditam que o ataque pode ter sido motivado por ciúmes e vingança do homem contra a ex-mulher, que é filha da vítima.