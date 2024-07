É preciso levar documentos e passar por entrevista para adotar o pet - Reprodução / Instagram

É preciso levar documentos e passar por entrevista para adotar o pet Reprodução / Instagram

Publicado 04/07/2024 07:55 | Atualizado 04/07/2024 08:07

Rio - Uma feira de adoção de cães e gatos com temática de festa junina vai acontecer no sábado (6), das 13h às 19h, no Shopping Via Brasil, em Irajá, na Zona Norte do Rio.

Para adotar um filho de quatro patas, é necessário levar um documento de identificação e comprovante de residência.

Os colaboradores da ONG Bichinho Feliz, organizadora do evento, vão entrevistar os interessados que, sendo aprovados, podem levar o pet para casa no mesmo dia.

"Conheça nossos amiguinhos peludos e dê a eles um lar cheio de carinho e amor. Não perca essa oportunidade de encher seu coração de alegria e dar um lar para um amigo de quatro patas", ressaltou a instituição.

O Shopping Via Brasil fica na Rua Itapera, 500.