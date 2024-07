Sala de acolhimento fica no setor do Juizado do Torcedor e Grandes Eventos do Maracanã - Felipe Cavalcanti / TJRJ

Sala de acolhimento fica no setor do Juizado do Torcedor e Grandes Eventos do MaracanãFelipe Cavalcanti / TJRJ

Publicado 05/07/2024 12:57

Rio - O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) inaugurou, nesta quinta-feira (4), uma sala de acolhimento para mulheres vítimas de violência no Maracanã, Zona Norte do Rio. O projeto, que começou ainda em 2023, foi efetivado em uma cerimônia, antes da partida entre Fluminense e Internacional, pelo Campeonato Brasileiro.



“Devo dizer que esse não é um momento que posso classificar como feliz. Gostaria que não fosse necessário inaugurar salas como essa. Que não houvesse violência. Por isso, entendo que esse é um momento que temos para refletir sobre isso”, declarou o presidente do TJRJ, desembargador Ricardo Rodrigues Cardozo.



A Sala de Acolhimento para mulheres vítimas de violência fica situada na área do Juizado do Torcedor e Grandes Eventos do estádio do Maracanã e possui estrutura e profissionais treinados para receber as ocorrências.



O Maracanã e o Engenhão, estádios na Zona Norte da cidade, abriram espaços de acolhimento às mulheres vítimas de violência em outubro de 2023. A iniciativa do Juizado Especial do Torcedor e dos Grandes Eventos do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro tinha por objetivo atender visitantes agredidas.



A inauguração da sala de acolhimento e proteção do Nilton Santos aconteceu durante a turnê After Hours Til Dawn, do cantor The Weekend. O espaço, localizado no Setor Norte 2, dentro do Posto do Juizado do Torcedor e Grandes Eventos, contou com a presença de uma delegada e oferecia um telefone disponível para que as vítimas pudessem se comunicar com familiares ou pessoas próximas.



No entanto, de acordo com o TJRJ, a inauguração da sala no Maracanã não se efetivou na época e foi entregue oficialmente nesta quinta-feira (4).