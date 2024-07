Mulher foi socorrida para a UPA de Rocha Miranda e tem quadro de saúde estável - Divulgação/Prefeitura do Rio

Mulher foi socorrida para a UPA de Rocha Miranda e tem quadro de saúde estávelDivulgação/Prefeitura do Rio

Publicado 05/07/2024 09:07

Rio - Uma mulher foi baleada, na manhã desta sexta-feira (5), durante um intenso confronto na comunidade da Serrinha, em Madureira, na Zona Norte. A Polícia Militar realiza uma operação contra a facção criminosa que atua na região e trocou tiros com os bandidos. Nas redes sociais, moradores afirmam que ouviram disparos desde a madrugada.

De acordo com a PM, equipes do 9º BPM (Rocha Miranda) atuam nas comunidades da Serrinha, Fazendinha, São José da Pedra, Patolinha, Dendezinho, Visconde de Sabóia e Primavera, atualmente dominadas pelo Terceiro Comando Puro (TCP). A ação tem apoio do Grupamento Especializado de Salvamento e Ações de Resgate (GESAR) e pretende coibir as investidas da facção contra comunidades do entorno, dominados pelo Comando Vermelho (CV), além de reprimir o roubo de veículos e retirada de barricadas.

Na ação, uma mulher que trabalha na região atravessava a Rua Leopoldino Oliveira, quando foi atingida por tiros na perna. A vítima, ainda não identificada, seria funcionária de uma fábrica de biscoitos e foi socorrida para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Rocha Miranda, também na Zona Norte. Segundo a PM, o quadro de saúde dela é estável. Até o momento, não há registros de prisões ou apreensões na comunidade. Nas redes socias, moradores relataram ter ouvidos muitos disparos.

"Ouvi muito fogos e depois começou a sessão de tiros, era umas 6h", comentou uma pessoa. "Desde a madrugada. Ouço daqui da Intendente Magalhães. Muito triste", lamentou outra. "Faz parte da rotina. Quando não é de um lado, é do outro lado. Quero é novidades", desabafou mais um. Há meses, a região vive uma rotina de violência, por conta da disputa pelo controle das comunidades da Congonha e Cajueiro, também em Madureira, com invasões e confrontos frequentes.