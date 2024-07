Opções de passeios com o Metrô Rio - Divulgação

Opções de passeios com o Metrô RioDivulgação

Publicado 11/07/2024 19:26 | Atualizado 11/07/2024 23:00

Rio - Conhecer o Rio sob uma perspectiva diferente durante as férias de julho pode ser um programa para cariocas e turistas. O que não vai faltar são opções de passeios gratuitos e em contato com a natureza.

Por isso, o MetrôRio oferece um guia com sugestões de lugares gratuitos para visitar, que incluem opções além das praias próximas às estações da Zona Sul até a Quinta da Boa Vista, na Zona Norte.

Boulevard Olímpico: O local abrange toda a orla do Centro, do Porto Maravilha passando pela Praça Mauá até a Orla Conde. Nesse trecho, há a Pira Olímpica, o Museu do Amanhã, o Museu de Arte do Rio (MAR), a roda gigante, o AquaRio, entre outras opções de lazer. Para chegar à Pira Olímpica, por exemplo, os visitantes podem descer na estação Uruguaiana e seguir pela Avenida Presidente Vargas em direção à Praça da Candelária.

Quinta da Boa Vista: O espaço é um dos maiores parques urbanos da cidade. Com cerca de 155 mil metros quadrados de área verde, a Quinta da Boa Vista, localizada em São Cristóvão, foi residência da Família Real e conta com vários jardins, grutas artificiais, quadras poliesportivas, além de abrigar o zoológico do Rio e o Museu Nacional, que está em reforma. Para chegar ao parque, desça na Estação São Cristóvão, que fica em frente ao parque. O endereço é Avenida Pedro II, sem número. O horário de funcionamento é das 6h às 18h, e a entrada é gratuita.

Parque Guinle: Localizado em Laranjeiras, na Zona Sul, o espaço é perfeito para quem quer passear. Além de ter uma área verde de tirar o fôlego, o Parque Guinle tem diversos lugares para piqueniques, parquinho com vários brinquedos para os pequenos e um lindo lago com muitos patinhos. Abriga ainda o Palácio das Laranjeiras, e fica na Rua Paulo César de Andrade, com entrada pela Rua Gago Coutinho. Para chegar ao Parque Guinle, é bem fácil. É só descer na Estação Largo do Machado do MetrôRio e caminhar uns cinco minutinhos.

Lagoa Rodrigo de Freitas: Com uma paisagem maravilhosa e encantadora, o cartão-postal fica no bairro Lagoa e reúne diversos atrativos, como o pedalinho, o Parque da Catacumba e o Parque dos Patins. O lugar é perfeito para uma pedalada com as crianças, um piquenique ou sessões de contação de histórias, entre outras atividades. Para chegar à Lagoa Rodrigo de Freitas de metrô, o passageiro pode embarcar em uma composição do sistema, descer na Estação Cantagalo e caminhar em direção à Avenida Epitácio Pessoa ou descer na Estação General Osório e seguir pelo acesso E (Lagoa).

Jardim do Museu da República: Localizado no bairro do Catete, o espaço é um lugar lindo e uma opção de passeio obrigatório para as crianças. Isso porque o Museu da República, conhecido como Palácio do Catete, transborda cultura, com cinemas, café, várias exposições e eventos literários, além de um lindo jardim com lago, esculturas, gramado e muitos bancos para ler um livro ou conversar. O museu fica ao lado da estação do Catete do metrô e muito pertinho do Aterro do Flamengo.

Aterro do Flamengo: Com vista para os pontos turísticos mais famosos do Rio, como o Pão de Açúcar e o Morro da Urca, o espaço é uma ótima dica de lazer, pois há opções para todos os gostos. Entre elas, piqueniques, andar de bicicleta, caminhar ou jogar bola em uma das quadras esportivas. O parque, que abriga ainda o Museu de Arte Moderna do Rio (MAM Rio), fica na Avenida Infante Dom Henrique, sem número. Aos domingos, o trânsito é bloqueado, aumentando ainda mais o espaço da área de lazer. A melhor opção para chegar ao Aterro do Flamengo é de metrô, basta descer na estação da Glória ou Largo do Machado e caminhar cerca de dez minutos.