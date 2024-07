Diversas drogas foram apreendidas em operação da Vila Vintém - Reprodução / @pmerj

Diversas drogas foram apreendidas em operação da Vila VintémReprodução / @pmerj

Publicado 12/07/2024 08:56 | Atualizado 12/07/2024 09:02

Rio - A Polícia Militar prendeu sete suspeitos durante uma operação na comunidade Vila Vintém, em Padre Miguel, na Zona Oeste, nesta sexta-feira (12). Na ação, que ainda segue em andamento, os agentes também apreenderam dois fuzis e uma granada.

Segundo a PM, a operação, feita por policiais do 14º BPM (Bangu), tem como objetivo reprimir o crime organizado na região. Além das armas, foram apreendidos, também, quatro radiotransmissores e diversas drogas, ainda a serem contabilizadas.



A região é palco de conflitos armados entre facções rivais, que disputam o controle do tráfico. Na tarde desta quinta-feira (11), três homens foram mortos a tiros na comunidade do Fumacê, em Realengo, vizinha à Vila Vintém.

Segundo informações preliminares, os homens foram assassinados durante uma invasão de traficantes do Terceiro Comando Puro (TCP), que tinham como objetivo retomar o controle da comunidade, recentemente dominada por criminosos da Amigo dos Amigos (ADA).

O Complexo do Chapadão, em Costa Barros, na Zona Norte, também recebe uma operação do Comando de Operações Especiais (COE) nesta sexta. De acordo com a PM, até o momento, ainda não houve registro de prisões ou apreensões.

*Matéria em atualização