Estaca de madeira penetrou 6 centímetros no crânio da vítimaReprodução

Publicado 12/07/2024 09:17

Rio - O carpinteiro Vitor Soares do Nascimento, de 28 anos,em Mangaratiba, na Costa Verde, segue internado em estado potencialmente grave, mas estável. As informações foram divulgadas, na manhã desta sexta-feira (12), pela direção do Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, em Caxias, na Baixada Fluminense.De acordo com o boletim médico, o jovem está respirando sem ajuda de aparelhos, já responde aos estímulos e consegue mexer os quatro membros. Na noite de quarta-feira (10), Vitor passou por cirurgia para retirada do pedaço de madeira, drenagem de hematoma cerebral e redução de afundamento em região frontal de crânio. Segundo a unidade, o procedimento foi realizado sem intercorrências.Em uma entrevista coletiva, nesta quinta-feira (11), a equipe médica que está cuidando do carpinteiro relatou que ele inicialmente foi atendido em um hospital de Mangaratiba e a agilidade no socorro colaborou para que sobrevivesse. Ele foi encaminhado à unidade por um helicóptero do Grupo de Socorro e Emergência (GSE) do Corpo de Bombeiros.O carpinteiro passou por uma tomografia de crânio, que evidenciou fratura fronto facial, com fragmentos ósseo, e contusão cerebral profunda. Segundo o coordenador da neurocirurgia, Vinícius Zogbi, a estaca tinha 40 cm e perfurou 6cm do lóbulo frontal direito de Vitor. Ainda de acordo com o coordenador, oe o jovem teve pouca perda de massa encefálica.