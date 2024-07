Homem que agrediu e fez ataques homofóbicos contra passageira na Zona Oeste - Reprodução/Redes sociais

Homem que agrediu e fez ataques homofóbicos contra passageira na Zona OesteReprodução/Redes sociais

Publicado 13/07/2024 16:33

Rio - A passageira Maria Luiza Alves, agredida e xingada por um homem dentro do ônibus da linha 388 (Cesarão – Candelária), realizou exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal (IML) de Campo Grande, na Zona Oeste do Rio, neste sábado (13). A Polícia Civil informou que a 36ª DP (Santa Cruz) vai analisar as imagens de câmeras de segurança do coletivo e identificar o agressor.

Também neste sábado (13), a jovem deu mais detalhes sobre a série de chutes e socos que recebeu do homem, além dos comentários racistas, xenofóbicos e homofóbicos. "Ele entrou [no ônibus] me xingando de sapatão, de macaca, de paraíba, aleatoriamente. E como fiz antes, não respondi, fiquei quieta e comecei a gravar. Quando ele realmente veio para cima de mim, eu consegui me defender, senão seria pior, mas ele me deu muito soco na cabeça, muito", lembrou a passageira em um post nas suas redes sociais.

As agressões aconteceram por volta das 10h de sexta-feira (12), na Avenida Cesário de Melo, na Zona Oeste do Rio. Maria Luiza filmou com o próprio celular o momento do ataque do agressor. Nas imagens é possível ver o agressor passando pela catraca do coletivo e indo em direção à passageira. Ele dispara: "Tá querendo o quê? Vai se f..., vai tomar no c..., sapatão. Você não é homem, sapatão?", enquanto agride com socos, chutes e outros palavrões. Durante o ataque, nenhum passageiro, nem o motorista, interferiu na situação. Veja o vídeo:

Passageira grava momento em que é agredida e vítima de homofobia dentro de ônibus em Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio.#ODia



Créditos: Reprodução/Redes sociais pic.twitter.com/F5Cx1m5Hnw — Jornal O Dia (@jornalodia) July 12, 2024

Ainda segundo a vítima, o homem havia apresentado comportamento agressivo ainda fora do ônibus. Ele estaria brigando com algumas pessoas na estação do BRT. "Quando eu cheguei na estação, ele estava do outro lado da rua xingando muito, fazendo sinal com o órgão genital em direção à estação de BRT", lembra.