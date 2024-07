João Fernando, de 64 anos, detalhou o ocorrido ao programa Domingo Espetacular - Reprodução / Record TV

Publicado 15/07/2024 13:12 | Atualizado 15/07/2024 15:57

Rio - O gerente de um bar na Barra da Tijuca, Zona Oeste, agredido pelo ator Rafael Cardoso em fevereiro , falou publicamente pela primeira vez sobre o caso. O processo foi encerrado após o artista pagar uma indenização de dois salários mínimos proposta pelo Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ).

Em depoimento ao programa 'Domingo Espetacular', da Record TV, João Fernando, de 64 anos, disse que o motivo que desencadeou a agressão é a "maior dúvida" de sua vida. "Só soube quem era ele (Rafael) por conta do garçom. Quando o cumprimentei, não proferi nenhum xingamento contra ele, apenas 'oi, tudo bem?', e aí foi quando ele me puxou e disse que iria me matar", afirmou.



João explicou que, até então, acreditava ser uma brincadeira do ator e, por isso, virou e saiu andando pela calçada. No entanto, foi neste momento que Rafael foi para cima do gerente, o agrediu com um soco nas costas e o perseguiu pelo bar. "Só tive o instinto de me defender na região da virilha, por conta da cirurgia de hérnia que havia feito dois meses antes", lembra a vítima.



As câmeras de segurança mostram o momento em que o gerente é chutado por Rafael e cai no chão. "Nisso, o pessoal do restaurante veio me socorrer. Não sei se nesse momento ele se apavorou, ou caiu na real, mas ele saiu correndo para um hotel, fugiu", completou João.

O programa exibiu as imagens do momento em que o ator chega de carro no bar, até o instante em que ele derruba o gerente no chão e os funcionários correm para prestar socorro.

Discussão após freada