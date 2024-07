Camille Vitória e a mãe Janaína Monteiro - Reprodução / Arquivo Pessoal

Publicado 17/07/2024 10:17 | Atualizado 17/07/2024 11:46

Rio - Em um desabafo carregado de dor e tristeza, a enfermeira Janaína Monteiro Pereira, de 39 anos, falou sobre a angústia de perder sua filha Camille Vitória Monteiro, de 21 anos. Aquando saiu de casa em Anchieta, na Zona Norte, para uma suposta entrevista de emprego no Centro do Rio. Seu, na Baixada Fluminense, nesta terça-feira (16). Em meio ao luto, a mãe expressou a saudade e o vazio deixado pela perda da filha.Em entrevista ao, Janaína contou que Camille era sorridente, alegre e tinha muitos planos para o futuro. "Ela era cheia de vida, uma mãe incrível que fazia tudo pelos filhos, tanto que ela saiu de casa em busca de um trabalho, que a gente não sabia o que era, para tentar uma vida melhor para os filhos. Eu sempre ajudei ela em tudo, nunca deixei faltar nada e sempre a apoiei, mas infelizmente fizeram isso com a minha menina", desabafou.De acordo com a Polícia Civil, o corpo estava em avançado estado de decomposição e com as mesmas roupas usadas pela vítima no dia do desaparecimento. Segundo as investigações, Camille recebeu uma proposta de trabalho para tirar fotos e vídeos para comprovar a traição de uma mulher casada. A pessoa que ofereceu o serviço, segundo a corporação, é João Domingos Valente, zelador do Sport Clube Anchieta, local muito frequentado pela desaparecida e onde se conheceram.Na delegacia, João disse que ofereceu esse serviço para Camille, após um antigo amigo, Ednalvaro Maia Rocha, ter lhe oferecido dinheiro pela indicação de uma mulher para o serviço. Ele contou ainda que o contratante seria uma terceira pessoa ainda não identificada. João intermediou o encontro de Camille e Ednalvaro, conhecido como 'Nito' e ex-policial militar.