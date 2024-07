Pistola apreendida com os criminosos - Divulgação / Polícia Militar

Publicado 22/07/2024 09:38 | Atualizado 22/07/2024 09:42

Rio - Dois suspeitos foram presos, na manhã desta segunda-feira (22), durante uma abordagem na Rua Dias da Cruz, no Méier, Zona Norte do Rio.

De acordo com a Polícia Militar, agentes da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) do Complexo do Lins estavam em patrulhamento pela via quando suspeitaram da dupla.

A corporação informou que ao perceberem a movimentação dos policiais, os suspeitos tentaram fugir, mas foram abordados pela equipe. Durante revista no veículo, os agentes encontraram uma pistola e drogas.

A dupla e o material apreendido foram encaminhados para a 26ª DP (Todos os Santos), onde a ocorrência foi registrada.