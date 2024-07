Reforço no policiamento nas proximidades do Morro dos Macacos, em Vila Isabel - Reginaldo Pimenta/Arquivo/Agência O Dia

Publicado 22/07/2024 06:44

Tiroteio no morro dos Macacos em Vila Isabel zona norte do RJ#tiro #tiroteio #zonanorterj pic.twitter.com/fahB0xTGiC — Wanderley Panisset (@panisset_de) July 21, 2024

Rio - A Polícia Militar segue com o policiamento no Morro dos Macacos, em Vila Isabel, Zona Norte, na manhã desta segunda-feira (22), após noite de intenso tiroteio . Segundo relatos de moradores, o confronto ocorreu entre traficantes do Comando Vermelho (CV), que tentaram invadir a região dominada pelo Terceiro Comando Puro (TCP).Em vídeos que circulam nas redes sociais é possível ouvir a sequência de rajadas de tiros e a presença de blindados da PM na comunidade. Segundo a corporação, agentes da UPP Macacos atuam no local