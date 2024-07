Fotógrafo captou momento de rara beleza - Bruno Dulcetti / @dul7art

Fotógrafo captou momento de rara belezaBruno Dulcetti / @dul7art

Publicado 22/07/2024 11:29 | Atualizado 22/07/2024 12:37

A primeira lua cheia do mês de julho presenteou os cariocas com um espetáculo deslumbrante. Com tom alaranjado e uma aproximação maior que a habitual, o satélite se destacou no céu neste domingo (21) em uma foto que viralizou na internet e transformou um dos pontos tradicionais da cidade em um cenário de beleza natural impressionante.

fotogaleria

Um registro do fotógrafo Bruno Dulcetti causou grande repercussão ao mostrar a pedra do Arpoador, na Zona Sul do Rio, encoberta pelo fenômeno enquanto diversas pessoas acompanhavam o momento. A cena, de rara beleza, ganhou destaque nas redes sociais e em somente em um perfil no Instagram já teve mais de 16 mil curtidas.



De acordo o artista, o flagra deste domingo foi planejado e quase aconteceu no dia anterior, mas um empecilho adiou o registro: a neblina.

"Eu utilizo um aplicativo de fotógrafos que avisa diariamente o horário em que o sol e a lua nascem e se põem. Eu já havia estudado o que deveria fazer e fui no sábado. A lua surgiu por volta das 15h35 mas o céu estava com muita nebulosidade e acabou atrapalhando", disse.

No domingo, o satélite estava programado para surgir mais tarde, às 14h47. Bruno, que mora em Copacabana foi ao mesmo local, escolheu um ponto próximo a água onde os banhistas que estivessem na areia não interferissem e aguardou o momento do clique. Ele contou que o adiamento acabou favorecendo a beleza da imagem.

"Na véspera, a lua apareceu mais cedo e ainda tinha muita luz. Já no domingo, por ter surgido mais tarde, a baixa luminosidade deu destaque ao brilho do satélite. Assim que fiz a foto, olhei no visor e vi que tinha conseguido exatamente a imagem que eu queria", explicou.

Apesar de ter ficado satisfeito com o resultado, Bruno não tinha ideia da dimensão da repercussão que o registro causaria na internet.

"Em menos de uma hora já tinha mais de duas mil curtidas. E desde que publiquei, meu telefone ainda não parou", contou.

"Inteligência artificial"

Em tempos de uso de tecnologia avançada, houve quem duvidasse da originalidade do clique. Internautas levantaram dúvidas se a imagem teria sigo gerada por inteligência artificial.

"Inteligência artificial?", perguntou uma. "Essa foto é real?", questionou outra.

Hobby virou negócio

A fotografia surgiu na vida de Bruno por hobby. Proprietário de um salão de beleza em uma galeria de Copacabana, na Zona Sul da cidade, começou a se interessar pela atividade durante a pandemia, quando precisou fechar o estabelecimento.

"Durante a pandemia, fiquei entediado e precisei aprender uma coisa nova para passar o tempo. Fiz um investimento em equipamento e passei a me aprimorar", falou.



Bruno na galeria onde vende os quadros com registros Bruno Dulcetti / @dul7art

Após alguns cliques, o artista contou que recebeu algumas encomendas para quadros e o passatempo acabou virando um negócio. Ele utilizou parte do salão como uma galeria e agora vende os registros que faz pela cidade.

"O crescimento foi inesperado. Em 3 anos, já vendi 207 quadros para 13 países. Hoje, tem dias que eu ganho mais com a fotografia do que com o salão", explicou.

As encomendas, inclusive, já renderam a Bruno algumas viagens pelo país. "Já fui para o Jalapão (em Tocantins) e nos Lençóis Maranhenses. Agora estou com uma viagem marcado para Fernando de Noronha para atender um cliente", disse.

O fotógrafo contou que pretende comercializar o registro feito neste domingo.

"Já recebi três contato por uma rede social de pessoas interessadas. Além disso, como repercutiu bastante vou produzir uma unidade para exibir na galeria como homenagem à cidade", concluiu.

Olho na lua

Quem estiver interessado em uma nova oportunidade de observar a lua cheia novamente precisará esperar quase um mês. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, o próximo fenômeno está previsto para acontecer no próximo dia 19 de agosto.