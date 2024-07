Daniel Sikkema conta que pediu divórcio de Brent Sikkema por uso excessivo de drogas - Reprodução/ Record TV

Publicado 22/07/2024 13:48

Rio - O ex-marido do galerista Brent Sikkema, morto em casa no Jardim Botânico , Zona Sul do Rio, e o assassino confesso, Alejandro Triana Prevez, têm versões diferentes sobre o crime cometido em janeiro deste ano. Alejandro acusa Daniel Sikkema de ter sido o mandante do homicídio. O ex-companheiro, no entanto, nega a acusação. Os dois foram ouvidos no programa "Domingo Espetacular" da Record TV deste domingo (21).

Daniel Sikkema é cubano naturalizado americano. Ele trabalhou como garoto de programa até conhecer Brent Sikema, 22 anos mais velho. Os dois se casaram, tiveram um filho e viveram juntos por 14 anos. Segundo Daniel, o galerista não o deixava trabalhar para que ficasse cuidando da família. "Eu administrava a casa do Rio, a casa de praia, propriedades de Cuba, lavava roupa e passava", contou o ex-marido.



Apontado como mandante do crime, Daniel afirma que foi ele próprio quem pediu o divórcio, motivado pelo suposto uso excessivo de drogas por Brent. "Nossa vida foi uma maravilha durante 12 anos. Depois, começamos a ter problemas, mas continuei por dois anos. Ele decidiu começar a usar muitas drogas, destruiu nossa família e sua vida. Eu decidi pela separação. Tinha muito medo porque ele ficava muito violento quando estava drogado", contou o réu ao programa de TV.



Com prisão preventiva decretada no Brasil, Daniel é acusado de ter prometido 200 mil dólares, bem como ter fornecido auxílio financeiro, as chaves da residência de seu ex-marido e a rotina dele no Brasil, para que o antigo funcionário do casal cometesse o crime. De acordo com as investigações, o crime teria sido motivado por desavenças quanto à divisão patrimonial após o divórcio dos dois. A prisão preventiva do acusado foi mantida pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) em um julgamento de habeas corpus no último dia 17.



O ex-marido, no entanto, nega a informação e reconhece ter revelado algum assunto da intimidade do casal somente uma vez. "Talvez um dia ele tenha me ligado e eu estava irritado por algo e lhe contei. Alejandro não era meu amigo, nem meu confidente, era um empregado que tínhamos em Cuba e eu lhe devia dinheiro". Em outra contradição, Alejandro diz que não havia nenhuma dívida entre os dois.

A advogada que cuidava dos bens de Brent no Brasil, Simone Nunes, foi quem o encontrou morto em casa. Ela conta que com a separação, Brent mandou uma terceira pessoa trocar as fechaduras da casa. "Não sei dizer como seria possível o Alejandro conseguir as novas chaves. Tinha senha para entrar [no imóvel]. Era uma casa vulnerável", completou.



Daniel cumpre prisão domiciliar nos Estados Unidos e utiliza uma tornozeleira eletrônica. Ele foi preso por fraude de passaporte, mas foi liberado mediante fiança. Apesar da perícia ter identificado 18 facadas no tórax e no rosto do galerista, Alejandro afirma que deu quatro facadas na vítima.