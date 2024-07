Brent Sikkema foi encontrado morto em sua casa em janeiro no Jardim Botânico - Reprodução

Publicado 01/07/2024 14:53

Rio - A Polícia Federal dos Estados Unidos, o FBI, começou a investigar a morte do galerista norte-americano Brent Sikkema, ocorrida em janeiro, dentro de sua casa no Jardim Botânico, na Zona Sul do Rio. Agentes do Federal Bureau of Investigation fizeram uma perícia no local do crime, nesta segunda-feira (1º), com apoio de policiais da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) e membros do Ministério Público Federal (MPF).

Os agentes da especializada identificaram que Daniel contratou Alejandro para matar Brent com a promessa de pagar US$ 200 mil (cerca de R$ 1 milhão). O cubano então veio para o Brasil seguindo as coordenadas e sendo auxiliado financeiramente pelo ex-marido da vítima. Usando as chaves fornecidas pelo acusado, ele entrou na casa do galerista e o atacou a facadas.

O motivo para o crime seria a insatisfação com a pensão paga por Brent. Daniel e o galerista foram casados por 15 anos e são pais de um menino.

A Polícia Civil informou, nesta segunda-feira (1º), que realiza troca de informações com as autoridades dos Estados Unidos para auxiliar na apuração própria do FBI. Durante a perícia, os agentes norte-americanos ficaram cerca de duas horas na residência do galerista.

Em abril, a Justiça do Rio pediu a extradição do acusado . No entanto, Daniel ainda não veio ao Brasil para ser cumprido o seu mandado de prisão.

Quem era o galerista?

Brent Sikkema era sócio-proprietário de uma famosa galeria de arte em Nova Iorque, a Sikkema Jenkins & Co. Ele começou a trabalhar com galerias de arte em 1971, como diretor de exibições na Visual Studies Workshop, uma organização sem fins lucrativos para educação artística. O empresário abriu sua primeira galeria em Boston, em 1976. Em 1991, fundou a Wooster Gardens, atualmente Sikkema Jenkins & Co. Desde 2003, ele e Michael Jenkins, com quem trabalhou em diversos projetos artísticos no local, eram sócios do espaço.