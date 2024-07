José Severino Feitosa e o filho, Décio Feitosa, morreram na quarta-feira (17) em Nova Iguaçu - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 22/07/2024 12:28 | Atualizado 22/07/2024 12:29

Rio - Um dos criminosos suspeitos defoi preso, nesta segunda-feira (22), por agentes da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF). Alisson da Silva Lino estava escondido na casa de parentes.De acordo com a Polícia Civil, outros dois bandidos envolvidos no crime foram identificados e já são considerados foragidos. A corporação informou que agentes da especializada realizam diligências para localizar Renan Lima Pereira e Mateus Lima Bezerra.José Severino de Santos Feitosa, de 68 anos, e Décio Souza Feitosa, 43, foram mortos a tiros, na quarta-feira (17), durante uma tentativa de assalto a uma marcenaria. O crime aconteceu na Rua Fernando Borges, no bairro da Palhada. A ação dos bandidos,, durou menos de dois minutos e um deles ainda fugiu a pé.Na filmagem, primeiro um carro preto passa pela Rua Fernando Borges, no bairro da Palhada. Em seguida, dois suspeitos chegam em um veículo Fiat Uno vermelho e estacionam quase em frente a marcenaria. Um deles, de camisa vermelha, sai da porta do carona, enquanto o motorista, de roupa preta, boné e mochila, também desce do carro.Logo depois já é possível ver pai e filho caídos e o homem de roupa vermelha correndo na direção contrária do Fiat Uno. Segundo familiares, ele fugiu para o carro preto, que havia estacionado em uma rua próxima.Já o motorista, não chegou nem a entrar no estabelecimento. Ao ouvir os disparos, ele fugiu caminhando em outra direção, com a mochila aberta enquanto fingia falar ao celular. No mesmo momento, vizinhos aparecem nas imagens desesperados tentando socorrer as vítimas. Segundo familiares, o idoso reagiu ao assalto pegando um pedaço de madeira, atingindo um dos suspeitos, que atirou e depois fugiu.