Publicado 24/07/2024 12:17

Rio - A Academia Brasileira de Letras receberá o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso, para uma palestra com entrada gratuita, na próxima terça-feira (30), às 16h. O ministro vai encerrar o ciclo "Pensar," que recebeu personalidades para discutir temas como saúde, inteligência artificial, natureza e justiça.

Barroso, de 66 anos, está no STF desde 2013. Antes atuou como procurador do estado do Rio de Janeiro a partir de 1985. De 2018 a 2022 foi presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).