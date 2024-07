PM apreende armas, drogas e maquinário usado na produção do entorpecente - Reprodução

Publicado 24/07/2024 13:37 | Atualizado 24/07/2024 13:40

Rio - A Polícia Militar realiza desde as primeiras horas desta quarta-feira (24) uma operação nas comunidades João Telles e Booguie Wooguie, na Ilha do Governador, Zona Norte. Segundo a corporação, até o momento foram presos dois suspeitos, apreendidas pistolas e drogas. A ação é realizada por equipes do 17º BPM (Ilha).

Os homens detidos foram localizados durante patrulhamento em pontos das comunidades, onde também foi apreendida uma motocicleta com chassi adulterado.

No local onde foram apreendidas as drogas, os agentes encontraram ainda uma máquina prensa e uma balança de precisão. O material era usado para fracionar o material entorpecente. A quantidade total das drogas não foi revelado pela corporação.

Até o momento, não há informações sobre a previsão de término da ação.