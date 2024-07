Layla era professora do Ciep Municipalizado Simone de Beauvoir, no Parque São José. - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 24/07/2024 12:52 | Atualizado 24/07/2024 13:04

Rio - Uma professora da rede municipal de ensino de Belford Roxo, na Baixada Fluminense, foi morta durante uma tentativa de assalto, na manhã desta quarta-feira (24), no bairro Jardim Gláucia. Layla Marinho Paixão de Moraes, de 34 anos, foi atingida nas costas e no abdômen.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 39º BPM (Belford Roxo) estavam em patrulhamento na Avenida Automóvel Clube quando foram acionados para auxiliar a uma vítima de tentativa de roubo. Segundo a corporação, Layla foi socorrida pela equipe e encaminhada ao Hospital Municipal de Belford Roxo, mas não resistiu aos ferimentos.

Em nota, o município informou que a professora deu entrada na unidade com ferimentos nas costas e no abdômen. Segundo a prefeitura, ela recebeu os primeiros socorros, chegou a ser intubada, mas morreu. Layla era professora do CIEP Municipalizado Simone de Beauvoir, no Parque São José.

De acordo com a Polícia Civil, a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) foi acionada e investiga a morte. A corporação informou que agentes realizam diligências para apurar a autoria do crime.

Layla deixa o marido e um filho. Ainda não há informações sobre o sepultamento.

Mulheres agredidas em tentativas de assalto

Duas mulheres foram agredidas em tentativas de assalto em pontos distintos do Rio de Janeiro. Nas ações, as vítimas sofreram coronhadas, puxões de cabelo e empurrões. Uma delas, a idosa Carla Nunes Camilo de Souza, de 65 anos, está internada em estado gravíssimo. Em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, Carla foi abordada por dois homens em uma moto na madrugada de terça-feira (23). A vítima estava em um ponto de ônibus na Rua Pereira Henrique, no Jardim Palmares. Ela foi agredida com coronhadas na cabeça e os bandidos levaram sua bolsa. em pontos distintos do Rio de Janeiro. Nas ações, as vítimas sofreram coronhadas, puxões de cabelo e empurrões. Uma delas, a idosa Carla Nunes Camilo de Souza, de 65 anos, está internada em estado gravíssimo. Em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, Carla foi abordada por dois homens em uma moto na madrugada de terça-feira (23). A vítima estava em um ponto de ônibus na Rua Pereira Henrique, no Jardim Palmares. Ela foi agredida com coronhadas na cabeça e os bandidos levaram sua bolsa.

Já na Zona Norte do Rio, no bairro Cachambi, um homem tentou assaltar uma mulher que estava próximo a entrada de um prédio, na manhã de segunda-feira (22). A ação ocorreu na Rua Vasco da Gama. Um câmera de segurança registrou toda a ação. Nas imagens, é possível ver o momento em que o criminoso abordou a mulher e pediu seu celular. Ela reage e atira o celular para dentro do condomínio, o bandido, então, a joga no chão. Um idoso aparece e tenta ajudar a vítima, mas acaba sendo agredido também. O criminoso corre, fugindo, mas quando a vítima e o idoso estão prestes a entrar no prédio, o homem volta e puxa o cabelo da vítima.