A droga estava armazenada em tabletes na caçamba da picape - Divulgação/PRF

Publicado 28/07/2024 16:42 | Atualizado 28/07/2024 18:03

Rio - Agentes da Polícia Rodoviária Federal prenderam, neste sábado (27), dois suspeitos com 5 kg de haxixe (um derivado mais potente da maconha) e 5 kg de crack na Rodovia Presidente Dutra, na altura de Seropédica. A droga estava escondida na caçamba da picape da dupla.

De acordo com a PRF, uma equipe fiscalizava a via quando avistou os suspeitos, que haviam saído de Floriano, distrito de Barra Mansa, no Sul Fluminense, e seguiam para Bonsucesso, na Zona Norte da capital. Como havia uma motocicleta na caçamba, os policiais pediram para checar os equipamentos de segurança.

Durante a inspeção, os agentes notaram uma parte da caçamba solta e um odor forte. Em seguida, encontraram a droga armazenada em tabletes. Ainda segundo a PRF, o passageiro disse apenas ser o proprietário dos veículos.

A ocorrência foi registrada na 55ª DP (Queimados).