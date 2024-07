Ponto de venda de drogas funcionava em imóvel invadido na Rua do Lavradio, na Lapa - Reprodução/Maps

Publicado 30/07/2024 13:25 | Atualizado 30/07/2024 13:49

Rio - A Polícia Civil prendeu nove pessoas e desmontou uma boca de fumo que funcionava em endereço na Rua do Lavradio, na Lapa, Zona Central, na tarde desta segunda-feira (29). Segundo os investigadores que trabalharam na ação, o local funcionava como uma extensão do tráfico do Morro dos Prazeres, em Santa Teresa, onde há um domínio da facção Comando Vermelho.

Durante o desmonte do ponto de venda de drogas, no número 122 da rua, policiais apreenderam drogas e R$ 3,2 mil em dinheiro, além de valores em moedas estrangeiras, como dólar americano, euro e peso.

O endereço, no interior de uma vila residencial invadida, é conhecido dos cariocas e fica ao lado da 1ª Região do Tribunal Regional do Trabalho (TRT). A boca de fumo também ficava a menos de 300 metros do prédio da 5ª DP (Mem de Sá), antiga sede da Secretaria de Estado de Polícia Civil.

Na entrada, os agentes tiveram de arrombar um portão de metal, fechado apenas pelo lado de dentro. Segundo os investigadores, o mecanismo criado pelos traficantes tinha chapas de metal e trincos reforçados, justamente para evitar a entrada dos policiais.

Após entrar no local, os agentes destruíram estruturas metálicas usadas na cobertura da área comum da vila e encontraram famílias que moram no casarão, incluindo crianças. Essas pessoas tiveram de ser removidas, uma vez que o local era insalubre e a estrutura considerada precária.

Todos os nove presos foram autuados em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. Com eles, os agentes da 5ª DP apreenderam 1.207 trouxinhas de maconha, 968 pinos de cocaína, 618 prensados de crack, 40 de skank; além de vidros de lança-perfume.

O material estava acompanhado ainda de cinco cadernos com anotações do tráfico, 11 celulares, duas maquininhas de cartão, uma balança digital, uma bicicleta e material usado no processo de fracionamento da droga para venda. Todo o material foi levado para a distrital na Avenida Gomes Freire, onde o caso foi registrado.