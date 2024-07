Vídeos registram tiroteio no Morro da Fé, Zona Norte - Reprodução

Vídeos registram tiroteio no Morro da Fé, Zona NorteReprodução

Publicado 31/07/2024 07:20

Rio - A Polícia Militar realiza, nesta quarta-feira (31), uma operação nas comunidades da Fé/ Sereno, Ipase, Morro do Trem e Juramentinho, na Zona Norte. Na região, há relatos de intenso tiroteio desde as primeiras horas da manhã.



Em vídeos que circulam nas redes sociais é possível acompanhar o confronto. De acordo com a plataforma Onde Tem Tiro (OTT), por exemplo, houve registro tiroteio em Vicente de Carvalho e Tomás Coelho, vindos do Juramentinho, às 6h16, na Penha Circular, no Morro da Fé, na parte da mata, às 6h37. Assim como, nos morros do Sereno e Ipase às 6h10.

Tiros no morro da fé no cpx da penha, pau quebrando entre policiais.e traficantes. pic.twitter.com/1F5BngVqTg — RioNojento (@RioNojento) July 31, 2024

Segundo a corporação, o objetivo da ação é coibir a movimentação de criminosos que disputam território na região, a recuperação de veículos roubados e clonados, desobstruir vias com retiradas de barricadas e o cumprimento de mandados de prisão de suspeitos que venham a ser localizados.



Atuam nas comunidades agentes do 16º BPM (Olaria), com o apoio das unidades do 9ºBPM (Rocha Miranda), 14ºBPM (Bangu), 40ºBPM (Campo Grande), Batalhão de Ações com Cães (BAC), o Grupamento Especializado de Salvamento e Ações de Resgate (GESAR) e do Grupamento Aeromóvel (GAM).



A operação ainda está em andamento. Até o momento, não há registro de presos, feridos ou apreensões.