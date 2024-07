Ressaca nas praias do Rio irá se estender até a manhã desta quinta (1°) - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 31/07/2024 10:22

Rio - Depois de dias com tempo fechado, trazidos pela frente fria que chegou na capital, o sol vai voltar a brilhar mais nesta quinta-feira (1°), apesar do frio seguir sem dar trégua. A máxima do primeiro dia de agosto será de 26°C, com mínima de 15°C e não há previsão de chuva.

A temperatura de quinta não passará por muitas mudanças em relação à desta quarta-feira (31), que tem máxima prevista de 25°C, com mínima de 16°C, chances de pancadas de chuva pela manhã e tempo fechado ao longo do dia. Segundo o Climatempo, um nevoeiro irá se formar no céu durante a tarde e, à noite, o tempo será firme e sem chuvas. Os ventos variam de moderados a fortes.

O Alerta de Ressaca emitido pela Marinha do Brasil para a capital segue valendo até às 9h desta quinta, com previsão de ondas de até 2,5 m. Em dias como este, segundo a instituição, é importante evitar banhos de mar em praias que estejam com avisos, a prática de esportes no mar e redobrar o cuidado ao frequentar mirantes ou orlas dos locais mais afetados, como a Praia da Macumba, no Recreio, Zona Oeste, e a Praia do Leblon, na Zona Sul. Além disso, a Marinha também recomenda que pescadores evitem navegar durante o período.

Para os cariocas que estão esperando o calor, será necessário um pouco mais de paciência. O tempo no Rio deve voltar a esquentar somente no fim de semana, mas, enquanto o sábado (3) e o domingo (4) não chegam, o que pode ser feito é seguir tirando o casaco do armário para enfrentar a frente fria.



Para sexta-feira (2), a máxima prevista é de 27°C, com mínima de 14°C. Ainda de acordo com o Climatempo, o sol vai brilhar ainda mais do que na quinta, com apenas algumas nuvens no céu. Será um dia sem chuvas e com ventos mais fracos do que nos outros dias da semana.



O sábado tem máxima prevista de 29°C, com mínima de 14°C, e poucas nuvens no céu. Será um dia ensolarado, com céu estrelado à noite e ventos fracos. Já a previsão para o domingo é de ainda mais calor. A máxima fica em 31°C, com mínima de 15°C.