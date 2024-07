O caso está sendo investigado pela 31ª DP (Ricardo de Albuquerque) - Reprodução

Publicado 31/07/2024 09:19 | Atualizado 31/07/2024 09:23

Rio - Um homem morreu, nesta terça-feira (30), após ser esfaqueado pela ex-companheira em Guadalupe, na Zona Norte do Rio. Wagner do Nascimento Santos, de 38 anos, chegou a ficar internado no Hospital Estadual Carlos Chagas, em Marechal Hermes, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade.



Informações preliminares apontam que o crime foi motivado por ciúmes. De acordo com testemunhas, a mulher foi até o trabalho da vítima, na Rua Fernando Lobo, e o esfaqueou.

Através das redes sociais, amigos de Wagner o descrevem como um homem bondoso e trabalhador. "Ele era um moleque bom demais, querido por todos", disse um amigo. "Moleque bom, não merecia isso, estudou comigo desde os tempos de primário, que a justiça seja feita. Descanse em paz meu amigo", desabafou outro colega.



Procurada, a Polícia Militar informou que não foi acionada. Em nota, a Polícia Civil disse que a investigação está em andamento na 31ª DP (Ricardo de Albuquerque). Segundo a corporação, agentes realizam diligências para buscar imagens, identificar testemunhas e localizar a autora. Além disso, a distrital solicitou o prontuário médico da vítima, que será analisado.

Ainda não há informações sobre o sepultamento de Wagner.