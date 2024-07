Bandidos abordaram dois carros em menos de um minuto - Reprodução/TV Globo

Publicado 31/07/2024 10:35

Rio - Câmeras de segurança flagraram a ação de criminosos que roubaram dois carros no Méier, na Zona Norte do Rio, na última sexta-feira (26). Toda a ação durou menos de um minuto e ocorreu durante o fim da tarde.

Os bandidos abordaram as vítimas enquanto elas aguardavam a abertura do portão da garagem de um prédio.

No primeiro crime, um casal estava parado em um carro preto, em frente ao portão, quando um veículo na cor branca parou atrás dele, três criminosos desceram e fizeram a abordagem. Os bandidos ainda levaram celulares, alianças e documentos.

Segundos depois, um dos suspeitos, que estava armado, abordou um segundo carro que estava passando pela rua com duas mulheres. As vítimas desceram e os dois veículos foram levados pelos criminosos. A ação aconteceu por volta das 17h.

De acordo com relatos de moradores nas redes sociais, os crimes na região do Méier são constantes e acontecem a qualquer hora do dia, deixando a sensação de insegurança.

De acordo com a Polícia Civil, as imagens de câmeras de segurança estão sendo analisadas e agentes realizam outras diligências para apurar a autoria do crime.

A investigação está em andamento na 26ª DP (Todos os Santos).