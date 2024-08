Cocaína foi encontrada dentro de uma mochila - Divulgação / PRF

Cocaína foi encontrada dentro de uma mochilaDivulgação / PRF

Publicado 02/08/2024 12:06

Rio - Um homem, de 50 anos, foi preso na noite desta quinta-feira (1),com 2,2 kg de cocaína em uma mochila na Rodovia Presidente Dutra, altura de Piraí, no Sul Fluminense. O ônibus em que ele estava foi abordado por agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) durante uma fiscalização.

De acordo com a PRF, o coletivo fazia o trajeto São Paulo X Vitória quando foi interceptado. A corporação informou que as equipes fiscalizaram os documentos dos passageiros e realizaram vistorias no interior do ônibus.

Um cão farejador identificou uma mochila suspeita no compartimento superior de bagagem sobre a poltrona do homem. Dentro da bolsa, estava um tablete de 2,2 kg de cocaína.



Além disso, através de consultas, os agentes identificaram que contra o homem havia um mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas. Ele já havia sido condenado e estava em regime semiaberto no Espiríto Santo quando fugiu do presídio.



A corporação informou que ele foi encaminhado à 94ª DP (Piraí), onde a ocorrência foi registrada.