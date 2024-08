Incêndio foi controlado por volta das 6h50 deste sábado (3) - Reprodução / Redes sociais

Publicado 03/08/2024 08:23 | Atualizado 03/08/2024 08:41

Rio - Um estúdio da Record, na sede da emissora no Rio, pegou fogo, na madrugada deste sábado (3), em Vargem Grande, na Zona Oeste do Rio. Ninguém ficou ferido.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, agentes do quartel do Recreio foram acionados às 1h30 e contaram com apoio da Penha, São Cristóvão, Barra da Tijuca e uma equipe de drone.

O incêndio ocorreu na Rua Dumontina, número 70. As chamas foram totalmente controladas às 6h50. Ainda não se sabe as causas do incidente.