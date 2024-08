Clima na Praia do Leme, Zona Sul do Rio, neste sábado (3) - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Clima na Praia do Leme, Zona Sul do Rio, neste sábado (3)Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 03/08/2024 09:48 | Atualizado 03/08/2024 10:59

Rio - O sábado (3) de sol atraiu cariocas para a praia após uma semana de tempo instável e frio. Na cidade, a temperatura voltou a subir em meio ao inverno. Hoje, o dia vai ser ensolarado e de céu limpo.

Não há previsão de chuva e as temperaturas têm máxima prevista de 32°C e mínima de 14°C. Os ventos estarão moderados a fortes, principalmente nos períodos da tarde e noite.No domingo (4), as temperaturas seguem estáveis e os termômetros vão variar entre a máxima de 32°C e a mínima de 16°C. Também não há previsão de chuva. Neste dia, o sol vai aparecer sem a companhia de nuvens.Já no início da semana a temperatura sobe ainda mais. A segunda-feira (5) será de sol e calor, com temperaturas variando entre a mínima de 18°C e máxima de 33°C. Ainda não há previsão de chuva e o céu segue sem nuvens.Na próxima terça (6) e quarta-feira (7), as temperaturas podem chegar a máxima de 34°C e mínima de 18°C. O céu vai seguir limpo, com predominância do sol, mas algumas nuvens voltam a aparecer. Não há previsão de chuva.Os termômetros só voltam a marcar temperaturas mais baixas a partir da próxima quinta-feira (8), com máxima de 28°C e mínima de 19°C. O céu volta a ficar nublado, mesmo com o aparecimento do sol durante o dia. A noite será com muitas nuvens, mas segue sem previsão de chuva.