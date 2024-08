Fogo se espalhou por poste no Engenho da Rainha após transformador explodir - Reprodução / Redes sociais

Publicado 05/08/2024 08:48 | Atualizado 05/08/2024 09:03

Rio - Um incêndio em um poste no Engenho da Rainha, na Zona Norte do Rio, deixou moradores da região sem luz na madrugada desta segunda-feira (5). Segundo o Corpo de Bombeiros, um transformador explodiu no local.

O quartel de Ramos foi acionado às 2h20 para a ocorrência, na Estrada Adhemar Bebiano, 4800, em frente ao condomínio Prev. O fogo foi apagado quatro horas depois, por volta das 6h30, e não houve vítimas.

Procurada, a Light informou que clientes da área foram impactados, e que as equipes ainda estão no local "trabalhando para normalizar a situação e restabelecer a energia".

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o fogo se espalhando pelo poste e pela calçada. Ao fundo, a moradora pede ajuda aos bombeiros.