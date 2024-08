. Evento realizado pelo Jornal O DIA contará com mesas temáticas sobre saúde, segurança, segurança alimentar e meio ambiente - Agência O Dia

. Evento realizado pelo Jornal O DIA contará com mesas temáticas sobre saúde, segurança, segurança alimentar e meio ambienteAgência O Dia

Publicado 05/08/2024 12:55

Rio - O Fórum Avanço RJ, promovido pelo jornal O DIA, será realizado no dia 13 de agosto no Hotel Prodigy, no Centro do Rio de Janeiro, das 09h às 16h. O evento contará com quatro mesas temáticas, duas pela manhã e duas à tarde, irá abordar questões cruciais para o desenvolvimento do estado: saúde, segurança pública, segurança alimentar e meio ambiente. O evento será transmitido, ao vivo, pelo Facebook e YouTube, do DIA.

Na mesa de Meio Ambiente, Bruno Costa, Subsecretário de Relações Institucionais, discutirá os desafios e soluções para a sustentabilidade no contexto do G20. Já a mesa de Segurança Alimentar contará com a presença de Claudia Olsieki da Cruz, coordenadora de Gestão do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (Sisan); Victor Hugo Miranda, Superintendente de Segurança Alimentar e Nutrição da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos; e Thiago Nemésio, Chefe da divisão de Fomento à Agricultura Familiar da Ceasa e coordenador do Programa de Aquisição de Alimentos do RJ.

Na área da Saúde, Alexandre Cauduro, coordenador do programa RJ Transplante, e Rodrigo Medina, Superintendente de Operações Aéreas, irão debater sobre os avanços e desafios enfrentados pelo setor no estado.

Reunindo especialistas de diversas áreas, o evento promete proporcionar um espaço de diálogo e troca de experiências, visando fomentar políticas públicas eficazes e sustentáveis para o Rio de Janeiro.

Serviço

Fórum Avanço RJ

Onde: Hotel Prodigy, na Av. Alm. Silvio de Noronha, 365 - Centro, Rio de Janeiro.

Quando:13 de agosto

Horário: das 09h às 16h