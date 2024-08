Morro da Cruz, no Andaraí, foi alvo de intenso tiroteio durante a madrugada - Reprodução

Rio - Uma guerra entre criminosos rivais provocou um intenso tiroteio no Morro da Cruz, no Andaraí, na Zona Norte, na madrugada desta terça-feira (6). Em imagens que circulam nas redes sociais, moradores registraram uma sequência de disparos. Segundo a Polícia Militar, o policiamento foi reforçado na região.

De acordo com a plataforma Onde Tem Tiro (OTT), os confrontos iniciaram por volta das 1h20. No "X", antigo Twitter, internautas reclamaram da onda de violência ao serem acordados em meio aos disparos.

"1h e a bala comendo solta no Andaraí. Impressionante como o Rio de Janeiro virou terra de ninguém", disse um usuário. "Tiros no Andaraí, era só o que faltava!", reclamou outro.

Ainda segundo a PM, agentes da Unidade de Polícia Pacificadora do Morro do Borel (UPP/Borel) foram acionados para checar uma ocorrência de disparos de arma de fogo. No local, os tiros foram ouvidos na direção de uma área de mata da comunidade, mas nada foi constatado pelos militares.